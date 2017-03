A giorni via Prati della Farnesina torna alla normalità

Scombussolando le abitudini decennali dei residenti ma non essendovi oggettivamente altra soluzione, dopo il crollo della palazzina di via della Farnesina 5 con conseguente blocco della viabilità locale, a fine settembre 2016 il traffico in uscita era stato dirottato su via dei Prati della Farnesina invertendo il senso di marcia e realizzando così l’unica via fuga possibile in direzione Ponte Milvio e Lungotevere.

Con l’apertura di una prima corsia in via della Farnesina a cui, a quanto abbiamo appreso, presto ne seguirà una seconda, quella modifica non ha più senso.

Ed infatti, stando a quanto comunica una nota del M5S del XV Municipio, “nei primi giorni della prossima settimana sarà ripristinato il senso unico di marcia in via Prati della Farnesina”.

La data precisa sarà comunicata nei prossimi giorni. Nel frattempo, sottolinea la nota, “il Presidente del Municipio Stefano Simonelli si scusa personalmente del ritardo rispetto alle tempistiche precedentemente comunicate“.