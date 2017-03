Gli interventi di restauro sono classificati in riferimento all'epoca ed al trattamento superficiale del mobile, laccato, dorato o in legno.

Come restaurare un mobile antico?

Presso il laboratorio artigiano di restauro e doratura di RomAntiquariato.it grazie alla tradizione ebanistica maturata anche con restauro di mobili presso musei, si effettuano lavori di restauro di mobili antichi a partire dal semplice ritocco, passando per il trattamento antitarmico fino alla completa ricostruzione.

Mobili d’epoca o mobili antichi?

Arredi di epoca più recente possono subire interventi più radicali come sverniciature al grezzo per eseguire in seguito la lucidatura del legno dal fondo.

I mobili antichi devono invece essere trattati salvaguardando anche le lavorazioni dell’epoca e la patina acquisita col tempo, procedendo quindi con grande cautela ed intervenendo, per esempio, con solventi leggeri che puliscano la superfici, permettano il restauro ma non intacchino il valore che i secoli hanno portato.

Le fasi del restauro

Fasi del restauro di Mobili antichi 1 su 4

L’operazione di restauro comincia identificando il mobile per epoca, stile e per finitura (lacca, oro, legno).

In base a queste prime considerazioni si decide il tipo di intervento che si suddivide in un trattamento antitarmico preliminare laddove se ne riscontri l’esigenza, il consolidamento strutturale e restauro ebanistico, il trattamento della superficie a seconda della tipologia.

Trattamento antitarmico

Il primo è il trattamento contro le tarme che può essere eseguito o tramite applicazione di prodotto idoneo dato a pennello fino alla saturazione o tramite gassificazione in apposito ambiente dedicato.

Pulitura

A seguire si esegue una prima fase di pulitura tramite scartavetratura o, nel caso dei mobili più antichi, con idonei solventi non aggressivi per la salvaguardia delle patine antiche

Consolidamento

In seguito si esegue il consolidamento della struttura lignea, compiuto tramite applicazione di prodotti idonei disciolti in appositi solventi inodori ed atossici sulla materia lignea più debole, la sverzatura di parti incurvate o fessurate, l’incollaggio a caldo di perni e tasselli in legno forte, la stuccatura con pasta colorata.

Il restauro ebanistico riguarda poi la ripresa di piccole parti mancanti o distaccate ed il rifacimento o riposizionamento degli eventuali elementi sculturei.

Trattamento superficiale

A questo punto si interviene sul trattamento superficiale che, nel caso di arredi in legno, prevede la patinatura a mordenti naturali in sintonia con il colore della patina esistente o di quella che si desidera ottenere, seguita dalla lucidatura a mano a spirito e gommalacca lavorata a tampone con successiva finitura a cera spazzolata.

Restauro arredi dorati

Restauro arredi dorati 1 su 4

Per gli arredi dorati la lavorazione è più complessa e comincia con il consolidamento di tutti i sollevamenti della preparazione della doratura eseguito con la cosiddetta “colla di coniglio”.

Si prosegue con la pulitura della doratura a bolo, effettuata con opportuni solventi, la stuccatura o microstuccatura a livello delle lacune o micro fessurazioni con “gesso di Bologna” e “colla di coniglio”, il nuovo trattamento con uso di bolo, la doratura ad oro zecchino in foglio 22K.

A seguire la reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche della finitura, la successiva brunitura e patinatura delle lacune per evitare il riconoscimento delle parti di restauro e per finire la lucidatura totale dell’oggetto.

Restauro mobili laccati

Nel caso di presenza di lacche quelle usate sono sempre a base naturale, anche in questo caso seguendo la lavorazione tradizionale, che ricalca quella fatta per i mobili dorati, che in molti casi presentano sia lacche che l’oro.