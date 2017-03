Laboratorio di tappezzeria a Vigna Clara

L’esperienza di RomAntiquariato.it a Via di Vigna Stelluti 34 nel quartiere Vigna Clara a Roma abbraccia le opere di tappezzeria, dai divani antichi con le strutture lignee a vista, spesso dorate, a quelli moderni.

Rispetto della tradizione

Anche nelle lavorazioni di tappezzeria come nel restauro di Mobili antichi si fa riferimento alla tradizione, per cui le imbottiture dopo essere state smontate vengono rifatte su basi di molle e materiali naturali con successiva preparazione in bianco, sulla quale si interviene con la tappezzeria in tessuti scelti secondo il tipo di mobile.

Vasta scelta di tessuti

Si spazia dalle sete veneziane o di San Leucio per i mobili più antichi alle stoffe moderne, utilizzate a volte anche per ottenere un contrasto antico moderno.