Rugby, sabato all’Olimpico Italia-Francia. Biglietti al 50% per le donne

Sabato 11 marzo, con inizio alle 14.30, allo Stadio Olimpico torna a giocare la nazionale italiana di rugby che, nell’ambito dell’edizione 2017 del Sei Nazioni, incontra la sempre temuta squadra della Francia.

Dopo aver perso, sempre all’Olimpico, 7 a 33 contro il Galles e 10 a 63 contro l’Irlanda, riuscirà l’Italrugby a riscattarsi contro i cugini d’oltralpe?

Una sorpresa

Se la partita pare non riservare eclatanti sorprese dando comunque per certa tutta la grinta e la volontà degli azzurri, una sorpresa invece c’è per le spettatrici romane che potranno acquistare il biglietto con lo sconto del 50% in occasione della Giornata internazionale della donna.

Ne dà notizia il sito web del Campidoglio spiegando che basta stampare il coupon scaricandolo cliccando qui e presentarsi a una ricevitoria di Ticketone, dove si possono acquistare fino a 4 biglietti.

Come per le precedenti edizioni il grande rugby è protagonista anche fuori dal campo con il Terzo Tempo al Peroni Village dopo ogni match.

Spazio anche alla cultura

Tutti i possessori di un biglietto per le partite del torneo hanno diritto (il 10-11-12 marzo, esibendo i biglietti delle partite) a due ingressi gratuiti in 13 musei statali della Capitale fra i quali la Galleria Spada, il Museo dell’Alto Medioevo, il Museo Nazionale di Palazzo Venezia, il Museo Nazionale di Castel S.Angelo.

E grazie all’accordo fra Ministero Beni Culturali e Campidoglio, potranno essere visitati gratuitamente, negli stessi giorni e sempre esibendo i biglietti delle partite, anche i Musei Capitolini.