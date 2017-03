Traffico fermo e bus deviati in zona Tomba di Nerone

Un incidente verificatosi intorno alle 11 di questa mattina sta creando disagi agli automobilisti e al trasporto pubblico in zona Tomba di Nerone sulla Cassia.

Il fatto è avvenuto all’incrocio fra via Germana Stefanini e via Santi Cosma e Damiano dove un’utilitaria, alla cui guida c’era una persona anziana, forse per un’errata manovra si è schiantata contro un’altra auto che a sua volta è stata spinta verso un terzo mezzo parcheggiato.

A prestare i primi soccorsi e a disciplinare il traffico una pattuglia di militari dell’esercito che si trovava a passare di lì.

A prima vista i conducenti delle due auto non paiono aver riportato danni, in ogni caso un’ambulanza è già giunta sul posto. Danni invece, e pure notevoli, alle due auto. Nel frattempo il traffico e i bus sono stati deviati sulla Cassia.