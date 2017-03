A Prima Porta non vogliono tornare sott’acqua

“I cittadini di Prima Porta hanno paura di tornare sott’acqua e per questo, attraverso il loro comitato, continuano a chiedere al Sindaco Raggi e all’amministrazione tutta di assumere impegni chiari rispetto ai progetti di messa in sicurezza del territorio e di ripristinare le attività di monitoraggio e pronto intervento da parte della protezione civile.”

E’ quanto rende noto Gina Chirizzi, consigliera PD in XV Municipio, sostenendo che i cittadini di Prima Porta “hanno ragione, perché ad oggi, a distanza di quasi un anno dall’insediamento, non c’è stato alcun segnale da parte del governo locale a 5 Stelle, salvo alcune improduttive riunioni con il Presidente del Municipio Stefano Simonelli.

Tutto ciò è inaccettabile perché parliamo di un tema delicatissimo per la vita e la serenità di migliaia di cittadini romani.”

“Il Sindaco Raggi – continua Chirizzi – con estrema urgenza deve provvedere alla nomina di un assessore preposto ai lavori pubblici e iniziare ad occuparsi dei problemi dei quartieri, a partire dai territori maggiormente svantaggiati perché fragili dal punto di vista idrogeologico. Segnalo, ad esempio, che i lavori per la costruzione della nuova idrovora di Prima Porta a Via Procaccini, vanno a rilento per problemi burocratici.”

“Rimango convinta che su temi così rilevanti non si debba dare spazio alla propaganda e che invece si debba collaborare nell’interesse dei cittadini. Con questo spirito – conclude la consigliera – continuo ad essere disponibile e vigilare: questo lassismo è molto pericoloso e spero non lo debbano pagare i cittadini di Prima Porta.”