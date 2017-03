Camilluccia, ladro inseguito e arrestato grazie a un sacerdote

L’episodio, avvenuto ieri sera intorno alle ore 20.30, si è concluso con l’arresto del responsabile da parte degli agenti della Polizia di Stato.

Tutto è iniziato quando un uomo, poi identificato per F.F., italiano di 41 anni pregiudicato e residente in provincia di Perugia, ha forzato la porta d’ingresso dell’ufficio della parrocchia “Santa Maria Mater Dei” in via della Camilluccia rubando due borse colme di generi alimentari destinate ai più bisognosi.

Sorpreso appena fuori dal vice-parroco, l’uomo ha impugnato un grosso cacciavite minacciando il sacerdote che non si è perso d’animo e lo ha affrontato; il ladro a questo punto è scappato, gettando in terra quanto rubato.

Il prete lo ha comunque inseguito in strada per quasi un chilometro fino a largo Cervinia dove il fuggitivo si è imbattuto in una pattuglia del commissariato Monte Mario.

Grazie alla denuncia del sacerdote l’uomo è stato arrestato e i generi alimentari recuperati e riportati in chiesa.