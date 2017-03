Chiusa al traffico via Maffeo Pantaleoni a Vigna Clara

Preoccupante risveglio per i residenti di via Maffeo Pantaleoni che questa mattina si sono trovati la strada chiusa al traffico dalle 8.

Nella silenziosa stradina, che ai piedi di Vigna Clara congiunge via Fabbroni con la corsia interna di via Flaminia, alle prime luci del giorno si è infatti improvvisamente aperta una voragine.

La Polizia Locale di Roma ha immediatamente provveduto a chiudere la strada al traffico dal civico 12 al 18 in attesa del sopralluogo dei tecnici che dovranno accertare le cause del cedimento del manto stradale per poterne disporre il ripristino in modo adeguato.

A dare la notizia del fatto alle 9 di questa mattina è stato il sito LuceVerde gestito dalla Polizia Locale.