Edicola Fiore a Piazza Giuochi Delfici dal 20 marzo

Con la primavera oltre alle rondini torna anche Edicola Fiore, il divertente morning show di Fiorello condotto con il giornalista di Sky Stefano Meloccaro e le brillanti incursioni di Gabriella Germani che nelle precedenti edizioni aveva riscosso enorme successo con le imitazioni di Virginia Raggi, Giorgia Meloni e Sabrina Ferilli.

Ad annunciarlo è Fiorello in un tweet.

L’ultima puntata era andata in onda lo scorso 16 dicembre. Poi Fiorello si era tenuto in allenamento con le dirette facebook raccogliendo mai meno di 100mila visualizzazioni a volta con punte anche di 300mila.

Un format, il suo, ormai collaudato, nel quale fra battute estemporanee, opinioni e chiacchiericcio vario con ospiti di gran nome, con il pretesto di leggere i titoli dei maggiori giornali e di fare una veloce analisi sui fatti d’attualità e politica del giorno Fiorello, che sia su facebook o che sia in TV, tiene inchiodati migliaia di fan davanti lo schermo.

Ma li tiene anche di persona perchè l’Edicola Fiore si svolge all’interno di un bar, davanti a passanti e clienti.

Nuova location

In onda quindi a partire dal prossimo lunedì 20 marzo in diretta dalle 7.30 su Sky Uno HD e in replica dalle 8 in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con 40 show e la storica sigla di Jovanotti, l’Edicola Fiore lascia però la precedente location – il bar Ambassador di via Flaminia, poco dopo Corso Francia – e si trasferisce in una nuova sede.

Dove? A Vigna Clara

Piazza Giuochi Delfici, bar Delfo. Qui, proprio in queste ore fervono i lavori per allestire il nuovo set sulla parte esterna del locale, come sempre a vista passanti e clienti.

E non c’è tema di smentita, “Edicola Fiore” è già scritto a chiare lettere sulla vetrata.

Edicola Fiore in Piazza Giuochi Delfici 1 su 6

Qui dal 20 marzo, dal lunedì al venerdì per 40 puntate, si alterneranno ogni mattina, accettando di fare una levataccia, star della musica del cinema e personaggi in vista per partecipare alla trasmissione diventata ormai un cult e che ha creato un nuovo linguaggio televisivo grazie al quale Fiorello si è recentemente aggiudicato il Premio “Mario Agnes Categoria Nuove Frontiere”.

Appuntamento quindi a/da Piazza Giuochi Delfici – angolo via Cassia – da lunedì 20 marzo.