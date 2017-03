Sabato Roma-Napoli all’Olimpico, ecco le misure di sicurezza

Definite dalla Questura le misure di sicurezza per l’incontro di calcio Roma – Napoli che si terrà all’Olimpico sabato 4 marzo con fischio d’inizio alle 15.

Le attività di bonifica dell’area dello Stadio sono scattate già da oggi anche con l’impiego di unità cinofile ed artificieri.

Dalle prime ore di sabato mattina le forze dell’ordine presidieranno tutta l’area del Foro Italico con particolare attenzione alla direttrice di afflusso Nord, Ponte Milvio, Tor di Quinto e corso di Francia da dove la tifoseria partenopea, a bordo di autobus o mezzi propri, è invitata ad arrivare per poi parcheggiare presso l’area di via Macchia della Farnesina.

Per questa gara infatti è stato deciso di consentire ai tifosi del Napoli l’acquisto di tagliandi del settore ospiti mentre, con provvedimento del Prefetto di Roma su indicazione del Viminale, è stata vietata la vendita di tagliandi nella Regione Campania dove risiedono i gruppi Ultras.

Particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dei flussi in fase di riempimento dello stadio e successiva ripartenza con l’impiego di telecamere fisse o installate ad hoc dalla Polizia Scientifica, per rilevare comportamenti non consentiti sia fuori che dentro l’impianto sportivo.