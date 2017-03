Un’asta di beneficenza pro terremotati a Ponte Milvio

Sabato 11 marzo la solidarietà scende in campo a Ponte Milvio.

Grazie alla blogger Francesca Schipa, in collaborazione con gli organizzatori di Libri a Mollo Carla Campus e Carmelo Calì e con l’appoggio di Cromanticamente, di alcuni negozianti di Ponte Milvio e soprattutto di molti donatori privati, un’asta di beneficenza a favore delle popolazioni terremotate si terrà a Ponte Milvio.

Diversi gli oggetti che saranno battuti nella gara di solidarietà. Fra questi spiccano una maglia autografata da Francesco Totti donata dal capitano giallorosso e un’altra con le firme di Marco Presta Antonello Dose storici conduttori radiofonici del programma Il Ruggito del Coniglio e di Paolo Restuccia, regista dello stesso.

L’asta si svolgerà nei locali di Libri&Bar Pallotta a partire dalle 19.30 con la conduzione di Roberto “Ciccialsugo” Ferrara e l’aiuto del team Campus-Calì.

L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto all’associazione senza fini di lucro Montanari Testoni che lo utilizzerà per arricchire lo “Spazio Solidale 24”, un campo base appena aperto in Umbria e messo a disposizione delle popolazioni terremotate per attività di studio, ricreazione e aggregazione, creato dall’associazione stessa insieme alle Brigate di Solidarietà Attiva.