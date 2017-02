Corso Francia, ecco perchè aveva forzato il posto di blocco

Chiarito forse il motivo per il quale ieri, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco della Polizia Locale a Corso Francia, due uomini avevano abbandonato l’auto per darsi alla fuga.

Il fatto

Il fatto è accaduto nella mattina di lunedì 27 febbraio in via Antonio De Viti de Marco dove il conducente, arrivato in prossimità del posto di blocco, ha iniziato a rallentare nella speranza di eludere il controllo ottenendo invece l’effetto opposto.

All’alt, il conducente ha quindi accelerato puntando sull’auto degli agenti, poi l’ha scartata proseguendo la sua corsa. Ne è nato un inseguimento al quale si è aggiunta una pattuglia di Polizia del Commissariato Ponte Milvio. I due uomini a bordo si sono quindi dati alla fuga a piedi ma uno dei due, un ecuadoregno di 26 anni, è stato raggiunto e fermato.

Il motivo

Questa mattina, all’udienza di convalida dell’arresto, come riportato da Il Messaggero l’uomo sarebbe stato riconosciuto responsabile di un grave incidente stradale avvenuto pochi giorni fa nel quartiere Appio-Latino, in via Satrico.

Lì infatti , mentre fuggiva in auto con a bordo un complice e due borse scippate poco prima, avrebbe travolto un centauro senza fermarsi. Poco dopo il complice era stato preso mentre lui era riuscito a fuggire.

Era ricercato, questo il motivo per cui, forse, lunedì non si è fermato all’alt della Polizia Locale.