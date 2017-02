PMO Ponte Milvio, ne discute la Commissione Trasparenza capitolina

Nuovo banco di prova per il Piano di Massima Occupabilità di Ponte Milvio licenziato dalla maggioranza 5S del XV Municipio lo scorso 5 gennaio e che, fra alterne vicende, ha visto le acque temporaneamente chetarsi dallo scorso venerdì con il rilascio delle autorizzazioni ai locali che hanno così potuto riallestire tavoli e dehors nei limiti fisici imposti dal Piano.

In attesa che il 7 marzo si tenga l’udienza della seconda sezione del TAR per la trattazione collegiale del ricorso promosso dal panificio Nazzareno e che il prossimo 6 giugno la stessa sezione si riunisca in Camera di Consiglio per la disanima generale della vicenda a seguito del ricorso a firma “L‘altro Chiosco” e “Gun Fruit” – di cui nel frattempo è stata bloccata la rimozione – domani nuovo banco di prova per il Piano di Massima Occupabilità che, su istanza del gruppo FDI in Consiglio Comunale, sarà sotto la lente della Commissione Trasparenza capitolina.

“Problematiche relative ai provvedimenti presi sulle occupazioni di suolo pubblico e sugli operatori di Ponte Milvio“. Questo l’argomento all’ordine del giorno della Commissione che si riunirà mercoledì 1 marzo in via del Tritone 142, secondo piano stanza 210, con inizio alle 11.30.

Come tutte le commissioni, anche e soprattutto la Trasparenza è aperta al pubblico.