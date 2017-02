Stalker recidivo fermato a Corso Francia

Era già stato ammonito a novembre scorso con provvedimento del Questore di Roma. Malgrado ciò, M.L. romano cinquantaduenne, ha continuato a perseguitare con comportamenti ossessivi e persecutori la sua ex compagna.

Così, ieri, quando la vittima si è accorta di essere nuovamente pedinata e spiata mentre si trovava nei pressi di corso Francia, non ha esitato a chiamare un’agente del commissariato Ponte Milvio chiedendole aiuto. E mentre lo faceva, nonostante fosse confusa e agitata, è riuscita comunque a fotografare l’uomo che, vistosi scoperto, è fuggito via.

Gli agenti, intervenuti sul posto, dopo aver calmato la donna, hanno iniziato a cercare il molestatore riuscendo a fermarlo poco dopo, quando è tornato a riprendere il proprio scooter parcheggiato poco distante.

Indosso gli hanno trovato un coltello uso caccia e diverse forcine per capelli, forse precedentemente sottratte alla sua ex. Condotto in commissariato, il 52enne dovrà rispondere del reato di atti persecutori.