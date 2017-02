Trasporti e viabilità per il derby Lazio-Roma

Come già detto, mercoledì sera l’andata di semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Roma è in programma alle 20,45 allo stadio Olimpico. Una scelta, quella dell’orario, fatta dalla TV di Stato che detiene i diritti di riproduzione dell’incontro.

Una novità dunque rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni quando il derby si è giocato alle 15 per motivi di sicurezza. L’ultima volta in notturna fu infatti l’8 aprile 2013, e ci furono scontri nello stadio e fuori con un bilancio di cinque feriti.

Per questo la Questura ha disposto misure aggiuntive rispetto alle normali partite che si giocano nell’impianto del Foro Italico.

In particolare, dalle 18, per facilitare l’afflusso pedonale saranno chiusi al traffico Ponte Duca d’Aosta e via dei Robilant.

I divieti di sosta interesseranno parte di piazzale Clodio, largo Livatino, un tratto di via della XVII Olimpiade, via Austria, via Svezia, via Norvegia, via Belgio, via Dorando Petri, via dei Robilant, un tratto di viale di Tor di Quinto, viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara, via Angelo Emo angolo via Cipro.

I parcheggi a disposizione dei tifosi saranno a Clodio, Cipro, XVII Olimpiade e Tor di Quinto, dalle quali si potrà raggiungere lo stadio a piedi o utilizzando i bus che collegano con lo stadio.

A questo proposito la Questura ha chiesto al Campidoglio e all’Atac di potenziare il servizio.

Nel dettaglio, chi vuole andare allo stadio senza ricorrere al mezzo privato può utilizzare il tram 2, dalla fermata Flaminio della metro A fino a piazza Mancini, o una delle seguenti linee di bus: 23 (da viale Marconi) 31 (da Laurentina), 32 (da piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese), 70 (da via Giolitti), 200 (da Pirma Porta), 201 (dalla Cassia), 226 (da Grottarossa), 280 (da piazza dei Partigiani), 301 (da Grottarossa), 446 (da Cornelia), 628 (da Furio Camillo), 910 (da Termini) e 911 (da San Filippo Neri).