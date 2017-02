Domani c’è Consiglio in XV, ecco l’ordine del giorno

Domani, mercoledì 1 marzo, nuova seduta di Consiglio in XV Municipio con apertura lavori alle 10 e termine previsto per le 14. Tre i documenti all’ordine del giorno.

Si inizia con la proposta a firma Giuseppe Mocci, Lista Marchini, con la quale si chiede di provvedere con urgenza all’asfaltatura e messa in sicurezza di alcune strade di Cesano, in particolare di via Fosso di Cesano, via Leonida Magnolini, via Ildebrando e di vicolo Monte Pineta.

Al secondo punto, con un documento a firma Gruppo M5S, si chiede alla Giunta di adoperarsi affinchè venga bonificata la discarica presente in via di Santa Cornelia, altezza via Pandino, a rischio roghi visti i tanti materiali anche infiammabili presenti.

Chiude la giornata un altro documento a firma M5S con il quale si invita la Giunta Simonelli a mettere in piano in modo permanente una serie di eventi e iniziative per la commemorazione delle vittime dell’Olocausto e di ogni forma di sterminio.

Appuntamento in sala Consiglio alle 10, via Flaminia 872.