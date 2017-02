Questa mattina, a corso Francia, davanti ad un posto di controllo di una pattuglia di Polizia Roma Capitale, due persone, dopo essere scese dal veicolo, si sono date alla fuga a piedi.

Uno dei due, un cittadino ecuadoregno di 26 anni, è stato fermato poco distante dagli agenti Commissariato Ponte Milvio. Sono in corso le ricerche per individuare l’altro occupante e per svelare il motivo della fuga.