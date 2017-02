Isola Farnese, domenica festa della donna etrusca con visita alla Tomba delle Anatre

Visita all’area archeologica di Portonaccio e alla tomba delle Anatre e azione scenica sul tema del ruolo della donna etrusca nella società del tempo.

La giornata è organizzata dal Parco di Veio e dall’Archeoclub di Formello. L’appuntamento è per domenica 5 marzo alle 9, 30 al Santuario di Portonaccio il cui ingresso è in via Riserva Campetti snc a Isola Farnese, dove inizierà la visita guidata; quindi attraverso un sentiero si raggiungerà la tomba delle Anatre.

Lungo il percorso l’azione scenica “Larthia, Tanaquilla, Velka e le altre – la diversità della donna etrusca”, un’occasione di ascolto di testimonianze tratte da antichi testi e da fonti storiche, che metteranno l’accento proprio sulla specificità della condizione della donna nella civiltà etrusca.

L’Archeoclub di Formello, che già precedentemente si è servito di contributi attoriali per la divulgazione di argomenti di storia, intende in questa occasione far conoscere comportamenti antichi, anticipatori di atteggiamenti e libertà raggiunti solo in anni molto recenti.