Tennis fashion in zona Vigna Clara-Cassia Antica

Per gli appassionati della racchetta dal pomeriggio di lunedì 27 febbraio a giovedì 23 marzo 2017 la galleria Artemare in via dell’Acqua Traversa 247, zona Vigna Clara – Cassia Antica, espone delle importanti collezioni di Tennis Fashion, gemelli e cravatte per gli uomini e foulard e spille per le donne.

A corredo sono in mostra alcuni dipinti di artisti, che ben rappresentano i caratteri di scatto e di mobilità della figura di questo sport, insieme a numerose stampe di provenienza inglese e francese e, per la gioia dei bibliofili, numerosi libri antichi e rari su questo definito “il gioco dei re, il re dei giochi”.

La mostra è visitabile dal lunedì al sabato in orario 10-13 e 16-20