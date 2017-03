Maxi sequestro a Roma, congelati beni per 40 milioni a imprenditore

Immobili, imbarcazioni, auto, preziosi, beni aziendali e partecipazioni societarie, per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma a un faccendiere romano, fittiziamente residente a Dubai e, in precedenza, nel Principato di Monaco.

Lo rende noto il Comando Provinciale di Roma delle Fiamme Gialle spiegando che il provvedimento, disposto dal Tribunale capitolino ed eseguito dagli specialisti del G.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, si colloca nell’ambito di un’articolata indagine, iniziata nel 2015 e coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

L’inchiesta ha consentito di individuare D.B.G., dominus di un articolato sistema societario, attraverso cui ha “schermato”, nel tempo, un ingente patrimonio, assolutamente sproporzionato rispetto alla pressoché nulla capacità reddituale.

L’indagato aveva, di fatto, la gestione diretta o indiretta – come dimostrato dagli accurati approfondimenti del G.I.C.O. – di una galassia di compagini societarie italiane e straniere aventi sede, queste ultime, anche in “paradisi fiscali”, intestate formalmente a prestanome, allo scopo di occultare i proventi plurimilionari di numerosi reati fiscali e fallimentari.

Più di 80 militari sono stati impiegati nel sequestro di un rilevantissimo patrimonio, mobiliare ed immobiliare, costituito, tra l’altro, da lussuose ville con piscina, imbarcazioni uniche nel loro genere, collezioni di auto d’epoca e orologi di pregio.

In particolare, i beni indicati nel decreto di sequestro sono quote societarie, patrimonio aziendale di 12 società, di cui 7 con sede in Italia e 5 all’estero operanti nel settore della compravendita e locazione immobiliare, della compravendita di veicoli leggeri e nel settore della ristorazione; 18 unità immobiliari, tra fabbricati e terreni, ubicate nei comuni di Roma, Bracciano, Formello, Monte Argentario, Olbia e Perugia; 29 autoveicoli e 7 motoveicoli;

4 imbarcazioni; conti correnti e titoli e preziosi per un valore complessivo pari ad oltre 41 milioni di euro.

Tra le proprietà oggetto del provvedimento di sequestro emergono per importanza economica tre lussuose ville all’Olgiata, numerose automobili di lusso, tra cui Rolls Royce, Jaguar, Bentley e Ferrari e un veliero unico al mondo, realizzato nel 1920 e recentemente restaurato (si tratta del più grande cutter aurico mai costruito, di lunghezza pari a 46,50 metri, mono albero di 52 metri e superficie velica di ben 1450 mq, di valore superiore a 10 milioni di euro).