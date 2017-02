La Giustiniana, “Vogliamo ridare lustro alla Fontana”

Nuova iniziativa dell’attivissimo comitato di quartiere “La Giustiniana e dintorni” sempre improntata al decoro e alla pulizia degli spazi comuni.

Sabato 25 febbraio, dalle 8 alle 12, sarà il turno della Fontana ubicata sul piazzale della Giustiniana, oggi come ieri “monumento” della discordia per non aver di fatto mai svolto la sua funzione, e cioè quella di zampillare.

Progettata dall’architetto Lucina Caravaggi, finanziata con 500 milioni di vecchie lire dall’Acea, destinata ad abbellire quello che sarebbe stato uno dei più importanti snodi tra ferrovie e sistema Metrebus, da quando è stata realizzata, nel 1998, è stata tralasciata la cosa più importante: la manutenzione.

“Per questo motivo – dichiara Francesco Petrucci, presidente del Comitato – abbiamo deciso di dare dignità a tale luogo. Lo stato di degrado è impressionante, la rampa di accesso ai locali tecnici vandalizzati è un bagno a cielo aperto, l’illuminazione è inattiva causa furto dei cavi.”

“Abbiamo chiesto al XV Municipio di avere un supporto da parte di AMA in quanto il Comitato, pur se volenteroso e ben attrezzato non è in grado di gestire parte della bonifica” aggiunge Petrucci.

Tanta buona volontà

E visto che stare con le mani in mano a loro non piace, nella stessa giornata e nello steso orario un altro gruppo di volontari pulirà il Parco Luciano Ricca che, grazie alla presenza costante e monitoraggio del Comitato, ad oggi richiede solo manutenzione ordinaria.

“Invitiamo tutti gli amanti del verde e del senso civico ad unirsi a noi” conclude Francesco Petrucci ricordando che all’evento parteciperà anche il gruppo Retake La Giustiniana e che chi vorrà dare una mano è bene che venga munito di guanti e mascherina “oltre che di tanta buona volontà“.