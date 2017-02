L’ottavo re di Roma arriva a Labaro

Il Teatro Le Sedie omaggia Luigi Magni. Dal 22 al 26 febbraio sul palco del Teatro di Labaro, gli attori Enrico Papa, Edoardo Sala, Sebastiano Busiri Vici, Rosella Petrucci ed i musicisti Giovanni Bocci, Luca Menicucci, Violetta Sala, Giulio Viglianti ricorderanno il grande regista, lo sceneggiatore e lo scrittore italiano ne L’ottavo re di Roma.

Sceneggiatore dagli anni ’50, e regista da fine anni ’60, Magni è stato in grado di raccontare Roma e la storia d’Italia (e non solo), mettendone in rilievo snodi cruciali, conflitti ideologici, ipocrisie politiche, ma sempre attraverso modi sinceramente popolari, umoristici, talvolta drammatici e talvolta comici, sia in teatro che al cinema.

Lo spettacolo L’ottavo re di Roma ripercorre la storia della Città Eterna dalle sue origini al Risorgimento, così come ce l’ha raccontata Magni con le sue multiformi opere. Al centro delle serate ci saranno le celeberrime e bellissime canzoni da lui scritte e musicate da Trovajoli, Piovani e Pintucci; ed insieme alle musiche dal vivo ecco proiezioni di filmati, sketch a leggio ed un’intervista audio inedita in cui Magni ripercorre tutta la sua carriera cinematografica, dall’esordio di Faustina ai grandi capolavori come Nell’anno del signore, La Tosca, In nome del Papa Re, In nome del popolo sovrano.

Al termine delle serate, testimonianze dirette dei suoi collaboratori ci aiuteranno a ricostruire la personalità di uno dei più grandi autori di spettacolo del Novecento italiano.

“La definizione di biografo ufficiale di Roma è azzeccata ma naturalmente restrittiva, per descrivere le qualità di un autore che ha saputo unire il gusto dello sberleffo e del melodramma, del teatro popolare e dell’invettiva civile, con punte di lirismo e di satira difficilmente raggiungibili” spiega il direttore artistico del Teatro Le Sedie.

L’Ottavo re di Roma – Omaggio a Luigi Magni

Teatro Le Sedie, vicolo del Labaro 7

dal 22 al 26 febbraio alle 21, domenica alle 18

info e prenotazioni: info@teatrolesedie.it – 3201949821