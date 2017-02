Si dimette l’Assessore ai Lavori Pubblici del XV Municipio

Con una lunga lettera indirizzata al presidente del XV Municipio Stefano Simonelli, ai membri di Giunta e a tutti i Consiglieri, Claudio Bollini, Assessore ai Lavori Pubblici (il primo a sinistra nella foto), ha dato oggi le dimissioni dall’incarico con efficacia da mercoledì 1 marzo.

Per effetto della mancata applicazione delle quote rosa nella composizione della Giunta denunciata dal PD e confermata dal Segretariato Generale del Comune, per altra scelta politica o per un mix dei due, Bollini ha dunque deciso di lasciare l’incarico dando così il via ad un rimpasto di giunta che dovrà ora obbligatoriamente vedere al suo posto una donna.

E’ lo stesso assessore a dichiararlo scrivendo “Comprendo la necessità di dare piena soddisfazione ai nuovi equilibri e comprendo che l’esecutivo tecnico, nel quadro del quale abbiamo avviato la nostra esaltante avventura, avrebbe prima o poi lasciato il campo ad un esecutivo che deve necessariamente trovare una ancor più fine sintonia con la parità di genere cosi come ricordato dalla nota del Segretariato Generale. E’ nella natura delle cose“.

Ma non è un abbandono dell’impegno politico, perchè Bollini rende noto che si dedicherà allo stesso ad Ostia, dove vive. Lo conferma lui stesso sottolineando che la sua esperienza e la sua competenza “restano al servizio del Movimento 5 Stelle in un altro territorio del Comune di Roma ovvero al X Municipio ove risiedo da quindici anni, che necessita dell’impegno e della dedizione di tutti gli attivisti, nessuno escluso, per riappropriarsi di un ruolo amministrativo che sia eletto dai cittadini dopo due anni di Commissariamento“.

Ingegnere civile, dipendente della società della Regione Lazio LazioCrea SpA, Claudio Bollini era stato chiamato in Giunta da Stefano Simonelli con una serie di deleghe non affatto irrilevanti. Oltre ai Lavori Pubblici il suo assessorato spaziava dalle Periferie alla Trasformazione Urbana, dai Trasporti alla Mobilità, tutti temi caldi, caldissimi nel territorio del XV e che ora – a meno di una nuova ridistribuzione – passeranno nelle mani della sua sostituta alla quale Bollini – come scrive nella lettera di dimissioni, “mette a disposizione la sua modesta esperienza per coadiuvarla nella sua futura attività amministrativa“.

Nei corridoi di via Flaminia 872 è già aperto il toto-assessore a caccia del nome che servirà a ristabilire in Giunta la parità di genere che, seppur non incontra molto i favori dell’opinione pubblica divisa sul fatto che le donne devono raggiungere certe posizioni per merito e non per sesso, finchè è legge di stato deve essere rispettata. Dura lex sed lex.