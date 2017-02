On-line gli ordini del giorno delle commissioni in XV

Il nuovo calendario è pubblico dal 29 agosto, le sedute lo sono sempre state, così come pubblici sono i verbali che vengono man mano resi disponibili sul sito web municipale da un paio d’anni. Cos’è che mancava? Gli ordini del giorno.

Senza conoscerli veniva meno l’incentivo a partecipare/assistere alle Commissioni municipali del XV dove tuttavia si sviscerano i problemi prima che vengano portati all’attenzione del Consiglio.

Che senso aveva, infatti, per un cittadino recarsi ad assistere ad una seduta e scoprire che la commissione quel giorno è in esterna? Che delusione può causare ad un residente di Prima Porta recatosi in commissione venire a sapere che quel giorno si parla di Cesano?

“Insomma, se non si rendono metodicamente pubblici anche i singoli ordini del giorno di ogni commissione augurarsi che le stesse vengano frequentate dai cittadini è pia illusione” scrivemmo mesi fa.

E oggi diamo atto della novità: l’ordine del giorno delle singole commissioni è ora pubblico e reso noto in anticipo sul sito web del XV, è sufficiente cliccare qui per prenderne visione. Ma attenzione all’avvertenza, ogni ordine del giorno potrebbe subire variazioni fino a 12 ore prima dell’inizio della Commissione. Meglio controllare prima di uscire di casa.