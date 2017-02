Affitto sala di posa a Roma

Per un fotografo professionista affittare una sala di posa per un servizio fotografico è una scelta importante. Sia che si tratti di scattare uno still life, realizzare un servizio fotografico di moda o fotografare grandi oggetti lo spazio a disposizione, l’assistenza in studio e la possibilità di noleggiare attrezzature fotografiche professionali sono di fondamentale importanza.

Affitto sala di Posa

La sala di posa di Riccardo Abbondanza a Piazza Pietro Merolli, 1 in zona Colli Portuensi, offre ai fotografi professionisti ben 200 metri quadri di spazio suddivisi tra due set fotografici di cui uno con limbo in muratura. Lo studio è adatto alle riprese di grandi oggetti grazie all’accesso carrabile, ai servizi fotografici food grazie alla cucina attrezzata e dispone di uno spazio trucco attrezzato e sala di attesa.

Noleggio sala di Posa a Roma 1 su 6

Noleggio attrezzatura fotografica

Oltre alla possibilità di affittare lo studio fotografico sono disponibili per l’affitto, sia in studio che fuori studio, attrezzature fotografiche professionali 35 mm e di medio e grande formato quali fotocamere Nikon e Hasselblad corredate di una nutrita serie di obiettivi, banchi ottici Sinar con diverse ottiche Sinaron, Schneider e Rodenstock, sistemi di illuminazione completi basati sul sistema Broncolor Lighting System, oltre ad una nutrita serie di accessori da ripresa quali ombrelli, stativi e gruppi elettrogeni.

Affitto flash, torce, parabole ed ombrelli 1 su 3

Non solo attrezzatura fotografica in affitto

Per particolari esigenze fotografiche sono disponibili per l’affitto oggetti di complemento quali una splendida Mercedes SL 190 del 1956 perfettamente funzionante (guarda il video), diverse moto e scooter d’epoca, una ricca collezione di chitarre elettriche anni ’60, ‘70 e ‘80 ed altra attrezzatura musicale.

Noleggio auto e moto d’epoca ed accessori 1 su 3

Per informazioni, disponibilità e costi è possibile visitare il sito https://saladiposaroma.it/