Chiusi i negozi Trony a Ponte Milvio e Vigna Clara

Serrande giù per le due sedi di Trony di largo Vigna Stelluti, a Vigna Clara, e in via Riano a Ponte Milvio. Ma non solo in queste, anche nella altre sei sedi distribuite in altrettanti quartieri della capitale.

Motivo della chiusura il fallimento del Gruppo Edom decretato dalla sezione fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma con la sentenza n.104 del 13 febbraio 2017 che in queste ore è stata resa pubblica sul web da “Il portale dei creditori“.

Complessivamente sono circa centosessanta i lavoratori coinvolti che da alcuni giorni s’interrogano su quale sarà il loro futuro.

Per la sede di Ponte Milvio abbiamo raccolto voci non verificate in base alle quali pare che il gruppo Media World sembrerebbe interessato a rilevare la location e il personale mentre per la sede di Vigna Clara al momento è nebbia fitta.

Come se l’animo dei lavoratori non fosse già agitato, ci pensa poi la politica a mettere il carico da undici.

Botta e risposta

Succede infatti che un comunicato di Fabrizio Santori, consigliere FDI in Regione Lazio, abbia mandato su tutte le furie i lavoratori della sede di Ponte Milvio.

“La Regione Lazio e il presidente Zingaretti devono affrontare al più presto il caso dei licenziamenti dei megastore Trony” aveva dichiarato Santori sostenendo che “il dramma dell’occupazione sembra non volere abbandonare la nostra regione e oggi ci troviamo a dover chiedere una mobilitazione straordinaria in seguito al fallimento del Gruppo Edom Spa, controllore di otto negozi nel settore dell’informatica e degli elettrodomestici”.

“Nonostante non siano mancate le offerte pervenute in passato per evitare questo triste epilogo – prosegue il consigliere FDI – non si è potuto scongiurare il default e l’ennesimo dramma del lavoro nella nostra regione. Il nostro territorio si sta lentamente e inesorabilmente svuotando, subendo una progressiva desertificazione dell’offerta occupazionale. Arretrando il lavoro, c’è il rischio che il Lazio possa diventare suo malgrado terreno fertile per l’avanzare dell’illegalità e degli speculatori. E’ obbligatorio – conclude Santori – contrastare questa pericolosa deriva, e nello specifico chiediamo al presidente Zingaretti di attivarsi affinché venga aperto immediatamente un tavolo in Regione al fine di trovare una soluzione che possa salvaguardare i livelli occupazionali dei 160 dipendenti di Trony”.

A stretto giro di mail arriva la risposta dei lavoratori Trony del punto vendita di Ponte Milvio che in un comunicato così replicano.

“In merito alle notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, sulla crisi e il fallimento del gruppo Edom s.p.a. (Trony), che riportano un intervento totalmente fuori misura del Consigliere Santori, i lavoratori di Trony Ponte Milvio ci tengono a precisare che da più di un mese questa vicenda è stata seguita con serietà, concretezza, e soprattutto grande discrezione, da Michele Baldi, Capogruppo della Lista Zingaretti. Lui stesso ha ritenuto opportuno, in modo serio, non far trapelare niente sui giornali proprio per non compromettere tutte quelle iniziative a salvaguardia dei lavoratori nei delicati passaggi che si sono succeduti e di fatto trovando soluzioni concrete che, nel rispetto del ruolo della Magistratura e dei curatori, stanno portando a soluzione la nostra vicenda.”

“Il nostro augurio – concludono – considerato che siamo in dirittura d’arrivo, è che non ci siano ulteriori strumentalizzazioni e ingerenze che rischino di ledere una delicata situazione in cui sono coinvolte centinaia di famiglie. Infine, come gruppo di lavoratori, ci teniamo a prendere le distanze da qualunque strumentalizzazione ulteriore in una vicenda così importante per il nostro futuro”.