Brutta sorpresa questa mattina per i frequentatori del parco Volpi, l’area verde a cavallo tra via della Farnesina e Via Colli della Farnesina all’altezza della tangenziale. In calce all’articolo la mappa di parco Volpi.

Frutto di una evidente sabato sera all’insegna dell’alcool, l’area cani del parco era in uno stato di degrado indicibile. Bottiglie di plastica e di vodka abbandonate sulle panchine. Frammenti di bottiglie di birra sparsi ovunque. Bicchieri di carta lasciati per terra. Piante divelte, puri atti di vandalismo.

I vandali del Sabato sera a Parco Volpi 1 su 4

Le reazioni dei residenti

“Non prendiamocela quindi coi ‘soliti’ extracomunitari che secondo me poco c’azzeccano” ci dice un residente secondo cui il risultato di questo atto di inciviltà è da addebitare a gruppi di ragazzi che non trovano di meglio che spendere in questo modo il sabato sera. La vicinanza di Ponte Milvio e la ricerca di un luogo appartato fanno il resto.

Diverse le reazioni e gli interrogativi dei residenti:

“Dargli delle bestie infami è un’offesa agli animali”

“Guardate che anche da noi lo schifo che c’era stamattina non era poco”

“Bisogna evitare che i ragazzi entrino la notte per fumare e fare casino … qualcuno ha qualche idea?”

Parco Volpi tra degrado e sporadiche riqualificazioni

Completamente rinnovata nel 2011 grazie alla cura dei “canari” mentre resta ignorata dalle istituzioni, l’area cani del parco Volpi è l’unica presente in tutta la zona, così come tutto il parco è l’unico polmone di verde disponibile ai residenti sicché, vistone l’abbandono, ogni tanto qualche associazione prova a metterci rimedio.

Per esempio, a dicembre 2016, l’Associazione Spazio Libero ha organizzato Ri…Viva il Parco Volpi, una serie di giornate con l’obiettivo di creare dei momenti di aggregazione per i più piccini e di riaccendere i riflettori sull’unico polmone verde a disposizione del quadrante Farnesina. Ad aprile 2013 fu l’Associazione LogOut a dedicare una giornata alla pulizia del parco mentre due anni prima, sempre ad aprile, il parco venne pulito dai volontari di Retake.