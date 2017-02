E’ ancora caos bus a Ponte Milvio

Non c’è sera che non accada. Da quando è stata aperta la corsia che congiunge via Orti della Farnesina con Ponte Milvio con conseguente ripristino delle linee bus – un provvedimento salutato con favore dai residenti – non c’è sera o notte che qualche automobilista indisciplinato non lasci la sua sulla corsia bloccando il passaggio dei mezzi Atac.

E’ accaduto alle 23 di mercoledì 15 con cinque bus e numerose auto bloccate, è accaduto la sera successiva, sta accadendo in questi minuti, alle 23.30 di sabato 18: tre bus sono fermi e in coda in quanto il primo non riesce a passare grazie ad un’utilitaria parcheggiata a cavallo della riga gialla qualche metro prima del sagrato della Chiesa. Chissà se arriverà prima il proprietario o il carro-attrezzi.