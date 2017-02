Labaro, un gazebo per ben differenziare

Domenica 19 febbraio, oltre a a via Tieri, a La Storta, anche a Largo Nimis, a Labaro, dalle 8 alle 13 sarà presente un’ecostazione dove poter consegnare rifiuti ingombranti quali ad esempio mobili, reti, materassi, divani, scaffali o biciclette (le apparecchiature elettriche ed eletttroniche come veccchi computer, tv, stampanti, dovranno essere portate integre e non smontate).

Il tutto avviene nell’ambito di “Il tuo quartiere non è una discarica” un’iniziativa targata Ama e TGR Lazio che si pone l’obiettivo di favorire la raccolta di materiali ingombranti evitandone l’abbandono nelle strade e che domenica si terrà in tutti i municipi dispari.

Ma a Largo Nimis ci sarà qualcosa di più. Come informa il sito web del Municipio XV, domenica, nello stesso orario, sarà presente anche un un gazebo informativo dell’AMA nel quale verranno dati consigli e e suggerimenti su come effettuare una corretta raccolta differenziata. Saperne qualcosa di più su questo tema è sempre utile.