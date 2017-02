Accade solo per caso, Marina Como all’Olgiata

Nata a Genova, laureata in Scienze politiche, Marina Como vive e lavora a Roma. Giornalista, ha realizzato per il TG1 e attualmente per Porta a Porta di Bruno Vespa innumerevoli servizi con interviste a personaggi illustri, personalità politiche, rampolli di famiglie reali, premi Nobel, importanti rappresentanti del mondo della cultura, della musica, dell’arte.

Il principe Filippo di Edimburgo, Maria Josè di Savoia, Re Carlo Gustavo di Svezia, Bill e Hillary Clinton, George Bush Senior, Mikhail Gorbacev, Sandro Pertini, Woody Allen, Alberto Sordi sono solo alcune delle tante personalità che hanno risposto alle sue domande.

E non a caso, oggi tutte queste storie sono oggetto di un suo libro dal titolo “Accade solo per caso” che presenterà giovedì 23 febbraio alle 18.30 al Golf Club Olgiata.

Con lei ci sarà la sua amica Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, e a moderare la serata sarà il giornalista Marco Nese.

Accadde solo per caso

“Il caso è lo pseudonimo di Dio quando non vuole firmare“. Marina Como inizia così ‘introduzione al suo libro, con una citazione di Anatole France e racconta come il Caso o Provvidenza o Destino, abbia modificato la vita di tanti personaggi famosi.

Accadde solo per caso è il titolo del libro ma soprattutto l’argomento di cui parlerà Marina Como che offrirà una carrellata infinita di personaggi che lei ha conosciuto, intervistato e di cui è molte volte diventata amica; persone le cui vite sono improvvisamente cambiate e il “Caso” ha cambiato non solo il loro destino, ma qualche volta quello del loro Paese o del Mondo.

Appuntamento giovedì 23 febbraio alle ore 18.30 al Golf Club Olgiata.