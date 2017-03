Roma ascolta Roma in XV Municipio

Costruire il nuovo Piano Sociale Cittadino attraverso la partecipazione e la consultazione dei romani, su tutti i territori. E’ questo l’obiettivo di #RomaAscoltaRoma, la campagna lanciata dal Campidoglio per giungere alla redazione di un nuovo piano.

Quindici incontri pubblici da tenersi nei quindici municipi per scrivere il programma di azione dell’amministrazione capitolina a favore dei soggetti più fragili e discutere dei temi su cui deve svilupparsi una comunità solidale: povertà, inclusione, questione Rom, politiche educative e scolastiche, violenze, disabilità, dipendenze patologiche, casa, gravi marginalità, minori, famiglie, anziani.

E nel Municipio XV l’appuntamento è per il 7 marzo, dalle 17 alle 19, nell’aula consiglio e con la partecipazione dell’assessore capitolino alle Politiche Sociali Laura Baldassare. Tema dell’incontro “le violenze”.

Ne dà informazione l’assessore alle Politiche Sociali del XV Municipio, Paola Chiovelli, spiegando che “intende dare all’evento tutto il risalto e la partecipazione che merita in quanto saranno invitate non solo le istituzioni, ma anche le associazioni, gli enti e gli organismi che lavorano nel Sociale e che sono di riferimento nel territorio”.

“Auspico che anche la cittadinanza partecipi con contributi utili e significativi. L’evento, peraltro, coincide con la giornata della donna e sarà l’occasione per approfondire un argomento sul quale la Giunta ed il Consiglio del Municipio XV hanno già dimostrato particolare sensibilità. Roma torna dopo anni alla pianificazione in tema sociale e non può – conclude Chiovelli – prescindere dal contributo dei cittadini.”