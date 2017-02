Ponte Milvio, nella nuova corsia anche i bus

Con ventiquatt’ore di anticipo rispetto alle previsioni, da questa mattina, con l’apertura della corsia tra via Orti della Farnesina e Ponte Milvio sono state anche ripristinate le quattro linee bus che il 24 settembre 2016, a seguito del crollo della palazzina di via della Farnesina 5 e relativa chiusura della strada, furono dirottate da Piazza Giochi Delfici su via di Vigna Stelluti e Corso Francia.

Un intero quartiere rimasto appiedato per poco meno di cinque mesi riacquista quindi il servizio pubblico.

Le linee interessate sono 301, 446, 911 e N24 che da poche ore da piazza Giochi Delfici percorrono nuovamente via Nemea e da lì via Orti della Farnesina fino a giungere a Ponte Milvio.