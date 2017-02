Da oggi anche il Municipio XV cinguetta

Per adattarsi alle nuove esigenze di comunicazione diretta utilizzando le tecnologie multimediali dei circuiti informativi il Municipio XV sbarca su twitter. Da oggi, lunedì 13 febbraio, è infatti attivo l’account ufficiale @MunicipioRomaXV.

Ne dà informazione il sito web del municipio spiegando che “il profilo è gestito dal social media team del Municipio ed ha l’intento di diffondere il più possibile informazioni e notizie sulle attività dello stesso”.

“Tutte le utenti e tutti gli utenti sono invitati a partecipare alle attività dell’account – sottolinea l’avviso – nel rispetto delle regole stabilite dalla social media policy“.

E’ bene però precisare che l’account non è inserito nel sistema dei reclami e quindi non può essere utilizzato per presentare reclami o segnalazioni.