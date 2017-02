Rifiuti ingombranti, il 19 febbraio due ecostazioni nel XV

Domenica 19 febbraio nuovo appuntamento nel XV Municipio con l’iniziativa “il tuo quartiere non è una discarica” targata Ama e TGR Lazio, che si pone l’obiettivo di favorire la raccolta di materiali ingombranti evitandone l’abbandono nelle strade.

A disposizione dei cittadini del XV, dalle 8 alle 13, un’ecostazione a Largo Nimis, a Labaro, e un’altra a via Tieri, a La Storta, oltre al centro di raccolta ubicato in via Cassia al km 19,680.

Là potranno essere consegnati, ad esempio, mobili, reti, materassi, divani, scaffali o biciclette mentre le apparecchiature elettriche ed eletttroniche come veccchi computer, tv, stampanti, dovranno essere portate integre e non smontate.

Per informazioni più specifiche ci si può rivolgere al sito dell’Ama e al numero verde 800867035.