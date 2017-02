Clima ed ecologia, se ne parla in via Cortina d’Ampezzo

Lunedì 20 febbraio, nell’Aula Magna della Parrocchia S.Gabriele in via Cortina d’Ampezzo 144, dalle 19 due eminenti professori esperti nel tema parleranno di clima ed ecologia, un argomento importante sempre al centro dell’attenzione.

Ad intrattenere i partecipanti saranno infatti Grammenos Mastrojeni e Marco Marchetti.

Il primo è un diplomatico italiano, coordinatore per l’eco-sostenibilità della Cooperazione allo Sviluppo; da una ventina d’anni concentra la sua attenzione sui cambiamenti climatici del pianeta. Nel 2009 la Ottawa University in Canada gli ha affidato il primo insegnamento attivato da un’università sulla questione ambiente, risorse, conflitti e risoluzione dei conflitti. Collabora da tempo con il Climate Reality Project, fondato dal premio Nobel per la pace Al Gore.

Il secondo è Professore Ordinario e direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise; è anche direttore del Centro Studi Appenninico e del Giardino della Flora Appenninica. Dal 2011 è chairman dello “Scientific Advisory Board” dell’European Forest Institute. Scrive di ambiente su numerose riviste internazionali.

Ad organizzare l’evento è il “Gruppo L’incontro“, un team di laici nato ad ottobre 2011 con l’obiettivo di realizzare un punto di aggregazione sociale e culturale dove far incontrare i residenti di via Cortina D’Ampezzo per conoscersi e scambiare idee.

Essendo un impegno del tutto volontario la Parrocchia San Gabriele ha dato loro una mano concedendo gratuitamente alcuni locali.

Pian piano il Gruppo è cresciuto. Oggi gli associati sono circa una trentina ma diversi sono gli amici e conoscenti e che mettono a disposizione il loro “sapere” specifico alfine di organizzare incontri informali nei quali parlare di storia, arte, musica, sociologia.

Nel tempo il programma del Gruppo si è evoluto ed ora una volta al mese presentano un film recente e un lunedì ogni quattro lo dedicano alla lettura e approfondimento di un libro scelto tutti assieme.

Ma non è tutto, perchè tre serate all’anno vengono dedicate ad argomenti importanti e della massima attualità con personaggi di spicco. Basti pensare che lo scorso dicembre a parlare con loro di riforma costituzionale c’era Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale.

E’ in questo contesto che si colloca il prossimo incontro di lunedì 20 febbraio che si prospetta molto interessante per gli appassionati di clima ed ecologia.