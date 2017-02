Pusher 62enne arrestato a La Storta

A La Storta, arrestato dai Carabinieri un romano di 62 anni con precedenti. L’accusa è di detenzione di sostanza stupefacente.

All’uomo i militari della locale Compagnia sono giunti indagando sul mondo dello spaccio locale.

Nell’appartamento del 62enne, nel corso della perquisizione sono stati trovati circa due chilogrammi e mezzo di droga, fra hashish e marijuana, alcune dosi di cocaina, un bilancino di precisione e l‘occorrente per la preparazione delle dosi.

Tutta la droga era conservata in barattoli di latta nascosti in diversi punti dell’appartamento.

L’uomo è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere processato con il rito direttissimo.