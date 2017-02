Ponte Milvio, aperta una corsia per le auto nella zona rossa

Grande fermento a Ponte Milvio, si è lavorato anche di sabato per approntare la segnaletica stradale provvisoria (righe gialle) che delimiterà la corsia che verrà aperta al traffico per consentire nuovamente di raggiungere la piazza e da lì il lungotevere sbloccando la viabilità e dando fiato alla mobilità locale messa in crisi da oltre quattro mesi.

Molto presumibilmente lunedì 13, o al massimo martedì 14 febbraio, sarà di nuovo possibile il transito delle auto in direzione Ponte Milvio.

A distanza di quattro mesi e mezzo dal parziale crollo della palazzina di via della Farnesina 5, definitivamente demolita lo scorso 9 gennaio, mentre proseguono i lavori di rimozione delle macerie intorno alle quali i residenti dell’immobile sono impegnati nel salvare oggetti, beni e ricordi ancora recuperabili, l’area del cantiere è stata ridotta di circa quattro metri consentendo l’apertura di una corsia lungo il muro perimetrale della parrocchia Gran Madre di Dio che permetterà nelle prossime ore di ripristinare il traffico veicolare locale.

Quand’anche per decongestionare il caos traffico sulla piazza c’è chi avrebbe voluto che il flusso fosse al contrario, la corsia sarà a senso unico in direzione Ponte Milvio e servirà ad evitare l’attuale tortuoso giro per via dei Prati della Farnesina nella quale, a quanto abbiamo appreso, molto presto verrà ripristinato il precedente senso unico da Piazza Ponte Milvio a via della Farnesina.

Inoltre, in via Orti della Farnesina, il tratto finale dall’incrocio con via Antonino di S.Giuliano fin davanti l’ingresso al cortile della Parrocchia, stando a quanto riferitoci, sarà a senso unico.

E’ quindi lecito supporre che, in funzione di tale decisione, verrà anche ripristinato l’originario percorso dei bus Atac che quattro mesi fa furono deviati da Piazza Giochi Delfici lungo via di Vigna Stelluti appiedando inevitabilmente un intero quartiere e congestionando di fatto la già critica viabilità di Vigna Clara, ma di ciò attendiamo conferma.

In ogni caso si tratta di un enorme passo in avanti sul percorso di riportare alla normalità tutta l’area rimasta bloccata dal tragico evento del 24 settembre 2016 che ha colpito prima di tutto una decina di nuclei familiari che hanno perso casa e con essa ogni loro bene, ma che ha anche messo inevitabilmente in ginocchio un intero quadrante, attività commerciali comprese.

Ben venga dunque questa apertura di cui si era già iniziato a parlare nei primi giorni di dicembre e per la quale va dato atto al presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli, di essersi molto impegnato ma che poi, per un evidente stato di fatto, è stato possibile realizzare solo in questi ultimi giorni.

Nelle prossime ore daremo subito notizia dell’avvenuta apertura e transitabilità della corsia.