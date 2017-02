Prossimi lavori a Corso Francia e Ponte Milvio

Continuano gli scavi per i pozzetti della Telecom. Augurandoci che non avvenga quanto accaduto in via Orti della Farnesina in questi giorni, i prossimi saranno effettuati a Corso Francia e nei pressi di Ponte Milvio.

Ambedue sono stati autorizzati dal 15 al 22 febbraio. Il primo all’altezza del civico 134, pochi metri dopo lo stabile che ospita l’OVS e la Conad, il secondo in via Cassia 1/A, lato sinistro salendo da Ponte Milvio, subito dopo la Parrocchia.

In ambedue i siti sarà applicato il divieto di sosta e il limite di velocità a 30 km/h.