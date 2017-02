Rolling Stones in via Orti della Farnesina

I ringraziamenti odierni vanno ad una ditta, della quale non si conosce il nome, intervenuta mercoledì 8 e giovedì 9 in via Orti della Farnesina per realizzare sulla strada un pozzetto per un noto operatore telefonico nazionale.

Dopo aver scavato e richiuso, il giorno dopo gli addetti sono tornati per riasfaltare dieci metri di strada danneggiata dallo scavo.

Per far posto ai loro mezzi, hanno pensato bene di spostare i cassonetti sul marciapiede, e lì li hanno lasciati andandosene.

Ora le auto vi parcheggiano davanti col risultato che non saranno più svuotati o riposizionati.

Ma non solo, il tentativo di spostare anche la campana del vetro ne ha prodotto lo sfondamento. Oggi, come fossero Rolling Stones, le bottiglie rotolano per la strada.