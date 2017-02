Centrodestra del XV: “Torretta Valadier deve essere riaperta, PD e M5S immobili”

“Riaprire subito Torretta Valadier, chiusa senza motivo da quattro anni. È inammissibile che, nonostante i lavori sulla struttura siano terminati dal 2013, non abbia ancora riaperto i battenti. Nel passaggio dalla Giunta Pd a quella del Movimento 5 Stelle nulla è cambiato. Tanto l’Amministrazione del Municipio XV, quanto quella del Comune di Roma, hanno deciso di non muovere un dito per risolvere questa incresciosa situazione“.

Con un flash mob organizzato stamattina a Ponte Milvio i partiti di Centrodestra hanno chiesto la riapertura della Torretta Valadier chiusa da quattro anni e la conseguente restituzione della stessa al territorio, a Roma e ai cittadini.

“Le Giunte PD e M5S si sono dimostrate facce della stessa medaglia, una moneta fatta di parole, promesse e pochi fatti concreti. Dall’una all’altra Amministrazione, Roma e il nostro Municipio XV sono abbandonati alla mercé di chiacchieroni e comici“.

A sostenerlo sono Giuseppe Mocci, Stefano Erbaggi, Marco Perina, Antonio Scipione, Giorgio Mori e Simone Ariola, Isabella Foglietta ed Andrea Imbimbo, esponenti del Centrodestra locale.

Il Consigliere Mocci ha inoltre presentato una proposta di risoluzione allo scopo di mettere la parola fine a questa situazione.