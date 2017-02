George Sand e Chopin, una relazione tempestosa a Labaro

La storia d’amore tra la scrittrice rivoluzionaria Aurore Lucile Dupin, in arte George Sand (1804-1876), ed il musicista Fryderyk Chopin (1810-1849), geniale pianista malato di tubercolosi, sarà in scena al Teatro Le Sedie di Labaro nel prossimo fine settimana.

Una relazione tempestosa, durata dal 1838 al 1847, tra un uomo chiuso ed indecifrabile ed una donna anticonformista, anticlericale ed antimonarchica. Un artista perfezionista e cesellatore ed un’artigiana della scrittura. ma soprattutto una donna innamorata dell’amore che corteggia un uomo sconosciuto alla sensualità, fino a farlo capitolare. Una relazione libera e scandalosa nell’Europa del XIX secolo.

Quanto basta per non mancare l’appuntamento venerdì 10 e sabato 11 febbraio alle 21 e domenica 12 febbraio 18 al Teatro Le Sedie in vicolo del Labaro 7.

Per info e prenotazioni: segreteria@teatrolesedie.it – 3201949821