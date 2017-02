Fleming, concerto gospel alla San Gaetano

Venerdì 24 febbraio, alle 21, concerto del Coro “Soul Singers” con brani di jazz gospel e spiritual che risuoneranno nella Parrocchia di San Gaetano, in via Tuscania 12, al Fleming.

L’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato andrà in favore dell’associazione MarkioSocial. Il concerto si terrà in memoria di Claudia Calderaro, scomparsa un anno fa, molto conosciuta nel quartiere Fleming in quanto direttrice dell’asilo Arcobaleno di via Flaminia Vecchia.

Dal 1993 i Soul Singers cantano gospel per passione e per far del bene e il ricavato dei loro concerti viene sempre devoluto in beneficenza. In oltre venti anni di attività, molto apprezzata, hanno infatti aiutato tante associazioni di volontariato raccogliendo ogni concerto un pubblico numeroso e generoso, come lo sarà di certo anche il prossimo.

Fondati dal Maestro Franco Riva nel 1993, ogni giovedì sera si riuniscono nella parrocchia di San Filippo Apostolo, a Grottarossa, dove tengono le loro prove.

Una caratteristica particolare dei Soul Singers è quella di essere divisi in sei sezioni vocali e non in quattro, come sono normalmente i cori polifonici. Una precisazione tecnica che ai più non dice nulla ma è ascoltandoli che si afferra la differenza.

I loro arrangiamenti sono veramente particolari e l’effetto che ne scaturisce è ben diverso da quello che normalmente si associa alla musica Gospel.

Appuntamento dunque venerdì 24 febbraio, alle 21, in via Tuscania 12.