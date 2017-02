Ponte Milvio, chi sta sopra e chi sotta

“Ogni giorno è una lotta, chi sta sopra e chi sotta” cantava Renzo Arbore in “Ma la notte no“. E in effetti, a Ponte Milvio, sopra sono rimaste le bancarelle degli ambulanti autorizzati, cosiddetti rotazionali, in compagnia degli abusivi mentre sotto (la tettoia di qualche deposito) sono finiti i dehors dei locali.

Chi sta “sotta”

Il Day-after di Ponte Milvio restituisce una foto anomala come se fosse stata photoshoppata per eliminare una serie di soggetti inutili. Solo che ad eliminare dehors, gazebo, tavoli e ombrelloni dal fotogramma non è stato il tecnico della post produzione ma il Piano di Massima Occupabilità approvato dalla maggioranza pentastellata del XV Municipio lo scorso 5 gennaio.

E’ infatti da lunedì 6 febbraio che tutti i locali della piazza hanno smontato le strutture esterne. Dal primo all’ultimo di ambedue i marciapiedi è sparito tutto, davanti a Pallotta non c’è nemmeno più una sedia dove fermarsi a fare due chiacchiere con Emma, l’icona del locale.

Di regole certe ce n’era bisogno, lo dicono tutti, commercianti compresi. E fin qui siamo d’accordo anche noi pur pensando che, con un pizzico di buon senso, il new deal della Piazza poteva essere gestito in maniera più soft.

Sarebbe bastato concedere un breve periodo di transizione, uno due mesi di tempo per dare modo ai locali di adeguarsi alla nuova normativa dopo di che sarebbe stato pure giusto far calare la scure sugli irriducibili. E invece no, un vento rigido di tramontana soffiato dall’Eolo a cinque stelle ha spazzato via tutto.

Ponte Milvio senza dehors - 7 febbraio 2017 1 su 7

Ora ogni singolo gestore dovrà iniziare la trafila e ricominciare ex novo se vorrà ripiazzare qualche tavolo all’aperto. Dal progetto del geometra alla modulistica, dai bolli alle domande e relative reversali, il fascicolo dovrà essere presentato in XV per ottenere la nuova autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Ovviamente il tutto nel rigoroso rispetto del PMO il quale prevede – fintanto che non si esprimerà il Tar sul ricorso già presentato – che i locali sul marciapiede destro (guardando la Chiesa) hanno a disposizione solo tre metri, contati a partire dalle mura del palazzo. Tenuto conto che dovranno lasciare almeno un metro per garantire entrata e uscita dal locale, se ne deduce che negli altri due potranno mettere sì o no un paio di file di tavolini.

Ne beneficerà tutta l’area diventando più spaziosa?

E’ probabile, ma occorre anche ricordare che a meno lavoro corrisponde meno posti di lavoro.

E di fronte che succede? Sempre solo tre metri e contati nello stesso modo anche per i locali del marciapiede sinistro della piazza.

Quindi dite pure addio per sempre a caffè panini e pizzette sotto i platani. Lì sarà ora il regno indisturbato dei piccioni.

Ma forse si dovrà dire addio anche ai quattro chioschi un paio dei quali sono lì da quarant’anni? Il PMO non ne prevede la presenza anche se una sorta di task force in XV starebbe lavorando proprio su questo tema.

Ma il morale s’affloscia…

“Il morale s’affloscia e la pressione s’ammoscia” cantava ancora il Renzo nazionale nello stesso brano rimasto negli annali della TV. Ma il morale s’affloscia e la pressione s’ammoscia vedendo oggi Ponte Milvio solo come un suk con banchi, bancarelle e i soliti abusivi a farla da padroni sui marciapiedi e i loro furgoni sulla strada.

Per loro il PMO non vale, a loro si applica l’ormai famosa “direttiva Bolkestein”, una direttiva europea che doveva entrare in vigore a maggio 2017 ma che, prima su richiesta del Campidoglio e poi su impulso del governo che l’ha inserita nel decreto milleproroghe del 31.12.2016, è stata spostata a dicembre 2018.

Ponte Milvio - ambulanti - 7 febbraio 2017 1 su 6

Ciò significa che l’obbligo per i Comuni di fare nuovi bandi per le assegnazioni dei posti agli ambulanti entro maggio 2017 slitta di un anno e mezzo.

Ma potrebbe essere ancora di più. C’è chi spinge per portare la proroga fino a dicembre 2020, cosa che potrebbe avvenire in fase di ratifica del milleproroghe in Parlamento entro la fine di febbraio.

Intanto, anche se si dice che la task-force municipale di cui sopra stia ipotizzando di spostarle di marciapiede portandole là dove oggi regnano solo piccioni, le bancarelle resteranno.

Tutti chilli che…

Non vorremmo che tutto questo si riduca a un facimme ammuina del genere “tutti chilli che stanno a prora vann’ a poppa e chilli che stann’ a poppa vann’ a prora…”.

L’abbiamo scritto e l’andiamo ripetendo: chi pensa che basti applicare il Piano di Massima Occupabilità ridimensionando i dehors e magari spostando qualche ambulante per restituire decoro e dignità a Ponte Milvio, pecca di miopia.

Ponte Milvio merita di più. Piazza Ponte Milvio ha bisogno di un progetto complessivo di rilancio che le ridia identità e dignità, che guardi a una rinascita e al suo futuro come luogo di attrattiva non solo commerciale.

Non ci stanchiamo di ripeterlo. Serve che tutte le forze vitali del territorio, dalla società civile al mondo dell’imprenditoria, da quello dell’arte e dello spettacolo alla stampa, dai residenti ai commercianti uniscano le loro energie per creare un movimento d’opinione che ricordi alla politica che Ponte Milvio esiste, che non è “città storica” solo quando le fa comodo.

Claudio Cafasso