Alla Farnesina e Tor di Quinto parking per bus turistici

Con la nuova disciplina e giro di vite sull’accesso dei bus turistici nella Ztl per contenere il traffico e l’inquinamento atmosferico nel centro della capitale, stanno sorgendo numerosi parcheggi ad hoc, sia di breve, di media che di lunga durata dove lasciare i mezzi dopo aver portato a destinazione i passeggeri.

Due della tipologia “lunga sosta” sono stati aperti a destra e a sinistra di Ponte Milvio e sono operativi da queste ore.

E’ quanto si apprende nel sito web del XV: Il primo parcheggio è in via Antonino da San Giuliano, nell’area che divide il Parco Volpi dal Ministero degli Esteri; il secondo in viale Tor di Quinto, nell’area compresa fra il poligono di tiro e la Caserma dei Carabinieri.