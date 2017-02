Lavori sulla Cassia Bis fino al 25 febbraio

L’Astral, l’Agenzia per le strade della Regione Lazio, con un’ordinanza ha fatto sapere che tra le 7.30 alle 16.30 da martedì 7 a sabato 25 febbraio sono in programma lavori di manutenzione dal chilometro 0 al chilometro 13 e 400.

Pulizia e bonifica delle barriere spartitraffico in metallo e dei new jersey, manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale e dei catarifrangenti anti nebbia, riparazione delle barriere danneggiate. Questi gli interventi per i quali si lavorerà per tratti, di volta in volta in un solo senso di marcia, con temporanei restringimenti di carreggiata.

Per minimizzare l’impatto del cantiere sui flussi di traffico, gli interventi sulla carreggiata in direzione Roma cominceranno a partire dalle 11, quelli verso Viterbo dovranno invece terminare entro le 15.