La Storta, una firma per la prevenzione tumore del seno

In Italia, il 41% dei casi di tumore al seno è diagnosticato nelle donne fra 40 e 49 anni, con conseguenti costi annuali a carico dello Stato dei casi di tumore da curare, senza considerare l’alto tasso di mortalità. Ecco perchè abbassare l’età per usufruire della gratuità dell’esame mammografico da 50 a 40 anni diventa sempre più importante.

In tal senso, l’Associazione Armonia ha lanciato una raccolta di firme per chiedere al Ministro della Salute Lorenzin l’abbassamento di tale soglia.

All’iniziativa ha aderito anche la nota associazione di Roma Nord “Vivi Vejo Onlus” che apre il suoi sportelli alla petizione.

Per firmarla occorre recarsi nella sede dell’Associazione in via Cassia 1840 (presso Medicalspa) dalle 9.30 alle 12.30 di venerdì 10, venerdì 17 e venerdì 24 febbraio.

“Passate da noi a firmare – dice Paula Morandi, presidente della Vivi Vejo Onlus – tutti insieme possiamo fare qualcosa per salvare molte vite umane“.