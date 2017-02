Incidente sulla Cassia Bis, tre donne in codice rosso

Il fatto è accaduto poco prima delle 23 di sabato 4 febbraio all’altezza del chilometro 9,5 in direzione Viterbo, all’altezza dell’uscita per Formello dove una Fiat 500 con all’interno tre donne si è schiantata contro una Mercedes.

Immediati i soccorsi, sul posto agenti delle forze dell’ordine, operatori del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre le tre donne dalle lamiere della 500 ed affidarle ai sanitari del 118 che le hanno immediatamente trasportate in ospedale dove sono state ricoverate in codice rosso. Il conducente della Mercedes è invece e fortunatamente rimasto illeso.

Sono ancora in corso le indagini per appurare la dinamica dell’incidente.