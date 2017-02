Fleming, Ferranti Aporti: la Preside risponde ai genitori della materna

A seguito della lettera aperta di una rappresentante di classe della materna Ferrante Aporti di via Serra, a Fleming, che lamentava come a fronte della temporanea riduzione dell’orario a tempo pieno dovuta a lavori alla rete fognaria non siano state prese iniziative per riempire il “buco” di due ore per tenere comunque i bimbi a scuola fino alle 16.30, riceviamo e pubblichiamo la risposta della dottoressa Elisamarzia Vitaliano, dirigente scolastica.

“Gentile Redazione, sono la preside Vitaliano Elisamarzia dell’Istituto Comprensivo Nitti che, al suo interno, comprende il Plesso di scuola primaria F. APORTI sito in Via Antonio Serra.

Vorrei sottolineare che la lettera scritta dalla signora Valentina Foti sul tema “Uscita anticipata della piccola utenza della scuola dell’Infanzia“ pubblicata in data 3 febbraio sul vostro giornale on line contiene delle inesattezze dalle quali poi scaturiscono commenti negativi e infondati da parte dei genitori.”

“Mi interessa sottolineare che sin da quando si è saputo dagli organi tecnici del 15° Municipio che si dovevano effettuare dei lavori urgenti sulla rete fognaria di una parte dell’istituto, tutti ci siamo preoccupati di ridurre al minimo il disagio dell’utenza (sia della scuola primaria che dell’Infanzia ) e pertanto affermazioni riportate da qualcuno nei commenti sottostanti la lettera della signora Valentina Foti sono assolutamente privi di fondamento e lesivi rispetto al mio mandato e alla mia azione educativa che svolgo quotidianamente.”

“Ecco i fatti. Il problema della rottura delle fogne è emerso il giorno 25 gennaio 2017 e alle ore 18 sono stata convocata al 15° Municipio dal Presidente Stefano Simonelli e dall’assessore Pasquale Russo. Qui si è svolto un primo tavolo tecnico con gli esperti per vagliare le possibili soluzioni al problema.

Il giorno successivo alle ore 7 del mattino le stesse persone presenti al tavolo tecnico hanno effettuato un sopralluogo sul posto.”

“Per gli alunni della scuola primaria (scuola dell’obbligo) è stata individuata la soluzione di utilizzare i bagni del liceo situato al primo piano dell’ala non interessata dal problema.

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dopo verifica tecnica, si è constatato che gli stessi potevano continuare ad utilizzare i servizi igienici. Si sottolinea che un recente lavoro di miglioramento ha aumentato le postazioni al primo piano.”

“Il giorno 30 gennaio 2017 alle ore 15 si è svolta presso il 15° Municipio una riunione a cui hanno partecipato i genitori rappresentanti del Consiglio della scuola dell’infanzia, il presidente del Municipio Simonelli, l’assessore Russo, la coordinatrice della scuola dell’Infanzia, alcune docenti della Scuola dell’Infanzia e la sottoscritta.

Nel corso della riunione è emersa la volontà di tutti di risolvere il problema tecnico nel migliore dei modi riducendo il disagio dei bimbi e delle famiglie.”

“Sottolineo che nel corso della riunione non è emersa la proposta di utilizzare nella fascia oraria 14,30 – 16,30 la palestra, spazio condiviso tra gli alunni del liceo, della primaria e della Scuola dell’Infanzia in orari definiti all’inizio di ogni anno scolastico.”

“Sono venuta a conoscenza dell’utilizzazione di questo spazio, da parte di una associazione presieduta dal signor Camarda, attraverso una telefonata di una docente dell’Infanzia che mi chiedeva se avessi autorizzato qualcuno a svolgere attività nella fascia oraria 14,30-16,30”.

“Evidenzio che il proprietario dell’immobile è il Municipio. Fino alle ore 17 i locali sono a disposizione della scuola per attività inserite nel POF, e dalle 17 in poi è in uso alle Associazioni che attraverso disciplinare tecnico e autorizzazione del Municipio effettuano attività.

Quindi la richiesta di utilizzare questo spazio nella fascia oraria 14,30–16,30 doveva essere rivolta al Municipio per quanto di competenza e al Dirigente Scolastico per accertare di non sovrapporre le attività (didattica per la primaria e postscolastica per l’Infanzia).”

“Non ho mai ricevuto alcuna richiesta né dal signor Camarda né dai genitori. Nella giornata di giovedì, sono stata contattata telefonicamente dall’assessore Russo e ho subito dato parere favorevole all’uso della palestra.”

“Probabilmente i genitori, nell’organizzare le attività dalle 14,30 hanno agito autonomamente coinvolgendo l’Associazione ma non hanno avanzato alcuna richiesta formale al Municipio e per conoscenza al dirigente scolastico”.

“Spero che i fatti così come sono stati riportati dalla sottoscritta possano dare sufficienti elementi ai genitori di fiducia nelle istituzioni e di rispetto delle stesse.”

Il dirigente scolastico dottoressa Elisamarzia Vitaliano