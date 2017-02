Isole ecologiche nel XV, giovedì si decide in Consiglio

Secondo round della settimana in XV Municipio. A sole 24 ore dalla seduta odierna, il Consiglio è stato nuovamente convocato per domani, giovedì 2 febbraio, con inizio lavori alle 9.30, per dibattere due temi che interessano tutti i cittadini di Roma Nord.

Il primo riguarda mamme e papà con figli dal nido alle medie. Il Consiglio dovrà infatti dare il proprio parere, peraltro non vincolante, alla proposta che giunge dal Campidoglio sulla emissione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica dei nidi, delle materne, delle elementari e delle medie per il triennio settembre 2017 – luglio 2020.

Secondo tema la realizzazione di nuove isole ecologiche. Un tema che, fra errori nelle trascrizione delle particelle, polemiche e zuffe verbali in Commissione Ambiente e levar di voce critica in seno alla maggioranza sta tenendo banco sui social da diversi giorni giorni.

Ma tant’è. Tornano alla seduta, il documento che sarà sottoposto all’Aula prevede l’istituzione di due nuovi grandi centri che dovranno ospitare uffici Ama e aree dedicate alla raccolta dello sfalcio e a quella dei rifiuti differenziati e ingombranti.

Il primo è stato già individuato a Cesano, in via della Stazione di Cesano in prossimità dell’incrocio con via Braccianese.

Il secondo potrebbe ricadere a Labaro, in un’area in prossimità di via Offanengo, subordinando però la decisione al parere dei comitati e residenti del quartiere; oppure in un’area all’uscita del Grande Raccordo Anulare nei pressi dello svincolo “Labaro” previa però verifica dell’adeguatezza della stessa e subordinando il tutto all’accordo dell’Anas a cedere il terreno al Comune oppure, terza soluzione alternativa, in zona Tor di Quinto, subordinatamente all’adeguatezza dell’area individuata.

Insomma, una scelta subordinata ai se ed ai ma che sarebbe stato meglio sfrondare prima di portare il documento in aula; aula che si troverà nella situazione di esprimere un voto già sapendo che lo stesso sarà condizionato da fattori esterni. Ecologica o ecoillogica a domani la risposta.