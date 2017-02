Stazione Vigna Clara, CeSMoT: “Un intollerabile ennesimo rinvio”

“Apprendiamo dalla stampa che il Tar del Lazio ha rimandato ad ottobre 2017 la riapertura della tratta ferroviaria valle Aurelia Vigna Clara, nominando nel frattempo un “organismo di verifica” . Riteniamo assurdo ed incomprensibile che da un lato la burocrazia,dall’altro gli oscuri interessi di quattro gatti blocchino la riapertura di un collegamento strategico per la Mobilità cittadina, adducendo, tra l’altro, sterili e pretestuose motivazioni.”

Così si esprime in un comunicato Omar Cugini, presidente del CeSMoT, Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti, sostenendo che “La storia che le vibrazioni dei treni possano provocare danni ai palazzi é stucchevolmente vecchia e l’abbiamo già sentita ai tempi della costruzione della Linea A della metropolitana. Anche allora si spaventavano crolli e disastri (ma per fortuna non c’erano solerti giudici pronti a bloccare tutto) ma,a distanza di 37 anni,non ci risultano palazzi crollati a causa della metropolitana. La scusa é tanto più pretestuosa se pensiamo che nel 1990 nessuno si lamentó del transito dei treni,e, in questi anni non abbiamo,come CeSMoT, assistito a scene di cittadini preoccupati per gli effetti del traffico oppure indignati per i soldi spesi per un’opera abbandonata dopo 8 giorni di esercizio”.

“Ci domandiamo perciò cosa ci sia realmente dietro questo ricorso è quali scopi abbiano questi “baldi cittadini” che stanno facendo fuoco e fiamme per non far riaprire la ferrovia: forse preferiscono che resti tutto in abbandono o magari che al posto della stazione sorgano palazzi o un centro commerciale. Auspichiamo e chiediamo perciò un intervento del Ministero dei Trasporti affinchè venga stabilita l’urgenza dell’opera al fine di arrivare ad una decisione”.

“É intollerabile – conclude Omar Cugini – che l’interesse della collettività debba soccombere davanti a sterili richieste di poche persone e ancora più intollerabile é la lentezza della giustizia italiana nel decidere su un caso presentato la prima volta già alcuni anni fa. Cosa dovrà mai verificare la commissione tecnica?dobbiamo forse pensare che i giudici faranno circolare dei treni vuoti fino ad ottobre per poi vedere cosa accade ai palazzi?”